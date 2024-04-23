Легойда: МВД Эстонии уничтожит православную церковь в стране

Журналист Владимир Легойда в своем Telegram-канале раскритиковал действия МВД Эстонии в вопросах православной церкви, которой, как во времена Советского Союза, навязывают определенную политическую точку зрения.

Легойда отметил, что за годы существования православной церкви в Эстонии ее прихожане никогда не участвовали в политической борьбе и оставались законопослушными гражданами. Они всегда поддерживали каноническое единство с Русской Церковью.

«Теперь же, используя политические обстоятельства, министерство внутренних дел попросту хочет уничтожить целую Церковь, загнать верующих в юрисдикцию Константинополя, в храмы которой в Эстонии, как показывает статистика, по собственному выбору почти никто не ходит», — написал Легойда.

Ранее в Эстонии допустили закрытие в стране монастырей, которые откажутся выйти из-под подчинения Русской православной церкви, которую хотят признать террористической организацией. Если церкви добровольно не перестанут подчиняться Москве, то в какой-то момент власти могут обратиться с соответствующим ходатайством в суд.