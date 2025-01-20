Легкие пути: эксперт рассказала о карьерных выборах молодежи

Владелец консалтинговой компании «HR-тренд» Юлия Свитковская заявила, что сегодня молодой человек скорее пойдет в курьеры, чем на завод или в офис: наступило время быстрого дофамина, сообщает «ФедералПресс».

«Молодое поколение ценит то, что есть здесь и сейчас. А заработная плата курьера сейчас в диапазоне от 180 до 220 тысяч рублей», — сказала специалист.

Одновременно, по ее словам, условные механики или токари, как и руководители отделов продаж получают значительно меньше. Работа в доставке — это быстрые деньги, и их можно получить сразу, без разделения на оклад, бонусы и премию.

Девушки также выбирают легкие пути: отправляются учиться не в институт, а на бровистов или маникюрщиц, они могут даже без большого опыта получат в месяц около 90 тысяч рублей. Работа курьером или мастером в салоне красоты дает иллюзию свободы: гибкий график и возможность самостоятельно управлять своим временем и средствами, отметила эксперт.