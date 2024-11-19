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Легендарный магазин «Библио-Глобус» на Лубянке может закрыться

Книжный магазин «Библио-Глобус», расположенный на Мясницкой улице в Москве, может закрыться. Помещение выставили на аренду, сообщает MSK1.RU .

Торговый дом занимает три этажа. Все помещение планируют сдавать в аренду за 12 млн рублей в месяц.

В пресс-службе торгового дома «Библио-Глобус» отметили, что действительно собираются сдавать в аренду отдельные помещения. Причиной такого решения назвали конкуренцию со стороны маркетплейсов.

Тем не менее о закрытии магазина представители торгового дома не заявляют. Они отмечают, что сейчас идет подготовка к Новому году.

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