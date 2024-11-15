«Неделя шопинга» на Wildberries показала значительный рост оборота

В этом году акция «Неделя шопинга» на Wildberries продемонстрировала значительный рост оборота по сравнению с результатами прошлого года, прирост составил 3,91 млрд рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе JVO.

Аналитики JVO и CATAN отметили, что основной вклад в увеличение показателей внесла мужская одежда, она показала наибольший прирост (+20%), повысив оборот на 1,531 млрд рублей.

Продажа женской одежды традиционно занимает большую долю оборота на акциях, но не демонстрирует резкого роста. Средняя доля этого товара составляет 54%, но в период ноябрьских скидок она увеличилась до 57%. Мужчины менее склонны к покупкам на распродажах, но показали значительный рост заказов именно в категории одежды.

Особое внимание специалистов было сконцентрировано на поведении покупателей по категориям товаров. В сегменте женской одежды наибольший прирост показали джинсы/джеггинсы (+658 млн рублей), толстовки/свитшоты (+379 млн рублей) и лонгсливы (+213 млн рублей). В мужской одежде наблюдается рост спроса на джинсы (+460 млн рублей), а вот верхняя одежда (джемперы и кардиганы) показала прирост на 239 млн рублей.

Детская одежда также стала одним из драйверов роста. Прирост составил 15% для мальчиков и 14% для девочек, что обеспечило дополнительные 1,193 млрд рублей оборота за две акционные недели.

Наибольшее снижение цен отмечено в категории верхней одежды, где скидки на мужскую одежду выросли на 17% по сравнению с прошлым годом, в то время как в женской категории они уменьшились на 6%. Это также может свидетельствовать о более агрессивной ценовой политике продавцов для стимулирования спроса в мужском сегменте.

Само 11 ноября, которое традиционно ассоциируется с самым высоким пиком продаж, не привело к значительному увеличению оборота. В 2024 году заказы, сделанные в этот день, показали рост всего на 2% по сравнению с 10 ноября. Для 2023 года этот же день показал снижение оборота на 15% по сравнению с предыдущим днем.