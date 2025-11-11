Легендарный инвестор опубликовал прощальное письмо, назвав преемника

95-летний Уоррен Баффет официально объявил о завершении своей эпохи в Berkshire Hathaway, опубликовав прощальное письмо к акционерам, сообщает "КоммерсантЪ" .

Легендарный инвестор сообщил о конвертации 1800 акций компании для передачи в благотворительные фонды своих детей, что по расчетам Bloomberg составит более $1,3 млрд.

Баффет подтвердил, что больше не будет писать ежегодные отчеты и выступать на собраниях акционеров, полностью передавая бразды правления своему преемнику Грегу Абелю, которого охарактеризовал как «выдающегося управленца и честного коммуникатора».

В эмоциональном письме инвестор тепло вспомнил своего многолетнего партнера Чарли Мангера, назвав его «замечательным учителем и заботливым старшим братом», а также поделился философскими размышлениями о ценности доброты и человеческих отношений, подчеркнув, что «величие не измеряется деньгами или властью».

Ожидается, что Баффет официально покинет пост генерального директора Berkshire Hathaway до конца 2025 года.

