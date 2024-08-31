Инвесторы из США увеличили вложения в иностранные ценные бумаги в 2023 году

Американские инвесторы увеличила вклады в иностранные ценные бумаги по итогам 2023 года на 1,3 трлн долларов (на 9,2%) до 15,3 трлн долларов, сообщает РИА Новости .

Согласно отчету американского Минфина, общая сумма вложений в конце 2023 года составляет 15,3 трлн долларов. В 2022 году она составляла 14 трлн долларов. Сумма состоит из инвестиций в ценные бумаги, а также долгосрочные и краткосрочные облигации.

Что касается конкретно иностранных ценных бумаг, то вложения выросли с 10,3 до 11,5 трлн долларов. Инвестиции в долгосрочные облигации увеличились с 3,3 до 3,4 трлн долларов. Краткосрочные облигации показали прежний уровень — 0,4 трлн долларов.

Ранее стало известно, что 93-летний долларовый миллиардер Уоррен Баффет продолжает сокращать количество своих акций во втором по величине американском банке Bank of America Его компания продала акции на 989 млн долларов.