Компания миллиардера Баффета продала акции Bank of America на 982 млн долларов

93-летний долларовый миллиардер Уоррен Баффет продолжает сокращать количество своих акций во втором по величине американском банке Bank of America, его компания продала акции на 989 млн долларов, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По какой причине Баффет продает свои акции, не уточняется. Но, несмотря на крупную сделку по продаже, он все равно остается одним из основных держателей активов Bank of America.

Американское агентство сообщает, что Баффет намерен и дальше продавать свои акции. Это не первый раз, когда он вывел свои инвестиции. В июле 2024 года он сократил свою долю почти на 13%, продав акции на общую сумму в 5,4 млрд долларов.

Уоррен Баффет начал инвестировать в Bank of America в 2011 году. Тогда одна акция стоила около 5 долларов.