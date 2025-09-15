Лег пушистым «одеялом»: в Кузбассе запечатлели первый снег
В Сети появилось видео из Шерегеша, где выпал первый снег
Очевидцы в Шерегеше запечатлели на фото и видео первый выпавший снег, сообщает Сiбдепо.
Видео, демонстрирующее белое и пушистое снежное «одеяло», появилось в Сети.
На представленных кадрах можно увидеть, как свежевыпавший снег толстым слоем укрыл территорию горнолыжного комплекса.
До этого поступала информация о надвигающихся на Кузбасс экстремальных морозах.
А 14 сентября первые снегопады накрыли Якутию, Республику Тыва и Красноярский край.