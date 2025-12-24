Ледяной ад: сильная метель обрушится на Подмосковье в ближайшие часы

сегодня в 13:57

Метель, мокрый снег и гололедица ожидаются в Подмосковье 25–26 декабря

Метель обрушится на Подмосковье 25–26 декабря. Также ожидается гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным синоптиков, вечером 25 декабря, а также ночью и утром 26 декабря в Подмосковье пойдет снег. В некоторых районах ожидается метель. Также возможно налипание мокрого снега. Порывы ветра составят до 15 м/с. Образуется гололедица.

ГУ МЧС России по региону просит жителей проявлять внимательность и осторожность при неблагоприятных метеорологических явлениях. Гражданам напомнили о соблюдении мер безопасности и посоветовали сохранять спокойствие.

В случае ЧП можно обратиться за помощью по номеру 112.

Ранее синоптики сообщили, что в Подмосковье и Москве 24 декабря температура будет от минус 7 до минус 5 градусов. Ожидается облачная погода, пройдет снег.

