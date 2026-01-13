Ледяное «привидение» заметили у жилого комплекса в Петербурге
Ледяную фигуру в форме привидения нашли в Санкт-Петербурге
Жители Санкт-Петербурга обнаружили нечто похожее на привидение возле одного из жилых комплексов города. Кадры необычной ледяной фигуры публикует «Фонтанка».
Прохожие наткнулись на «фантом» в районе Заречной улицы. Они запечатлели, как куча льда застыла в необычной форме, похожей на человеческую.
На фото можно различить «голову», а вся остальная «фигура» человека будто бы скрыта в белом плаще. Сам «фантом» прирос к стене.
Жители окрестили этот шедевр ледяным «привидением».
