Ледяное «привидение» заметили у жилого комплекса в Петербурге

сегодня в 15:57

Ледяную фигуру в форме привидения нашли в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга обнаружили нечто похожее на привидение возле одного из жилых комплексов города. Кадры необычной ледяной фигуры публикует «Фонтанка» .

Прохожие наткнулись на «фантом» в районе Заречной улицы. Они запечатлели, как куча льда застыла в необычной форме, похожей на человеческую.

На фото можно различить «голову», а вся остальная «фигура» человека будто бы скрыта в белом плаще. Сам «фантом» прирос к стене.

Жители окрестили этот шедевр ледяным «привидением».

Ранее петербуржец побил трубой авто коммунальной службы из-за отключения света в доме. На него составили административный протокол.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.