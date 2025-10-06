Лечится от рака сам? Озвучены подробности самочувствия Кашпировского

В Сети распространилась информация, что 86-летний психотерапевт Анатолий Кашпировский попал в больницу с обострившимся онкологическим заболеванием, которое пытался вылечить своими методами, но ничего не получилось. При этом представитель Кашпировского опровергает факт госпитализации, пишет ТАСС .

Источники Baza сообщили, что прежде чем попасть в больницу, Кашпировский продолжительное время пытался лечить себя теми же методами, благодаря которым прославился. Однако острая боль в брюшной полости не проходила, и пришлось ехать к медикам.

В ходе обследования выяснилось, что Кашпировский запустил онкологическое заболевание в брюшной полости, где пораженных участков уже выявлено довольно много.

Вместе с тем директор Кашпировского Сергей Рудых опроверг распространившиеся в Сети сообщения. По его словам, знаменитый психотерапевт ничем не болен и находится дома.

«Анатолий Михайлович жив-здоров, он находится в Москве у себя дома и очень всем доволен. Сообщение о госпитализации — очень злая и неприличная выдумка», — заявил Рудых.

По данным Mash, 6 октября у Кашпировского запланирован прямой эфир в своем Telegram-канале. О чем будет рассказывать подписчикам психотерапевт, не уточняется.

Телевизионные шоу «Сеансы здоровья» сделали Кашпировского известным в 1990-е годы. Он прославился нетрадиционными способами лечения, утверждая, что может проводить операции без обезболивания, лечить болезни с помощью гипноза и даже придавать воде целебные свойства через экран телевизора.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.