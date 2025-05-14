Лечатся травой: человеческие привычки нашли у диких обезьян

Ученые сделали невероятное открытие — зафиксировали человеческие привычки и диких шимпанзе, обитающих в лесах Будонго. Они лечат раны с помощью лекарственных растений и оказывают помощь друг другу, сообщает «Лента.ру» .

Наблюдение установили над двумя видами шимпанзе — Сонсо и Вайбира. За четыре месяца исследования зафиксирован 41 случай лечения ран. В семи случаях обезьяны ухаживали не за собой, а за сородичами.

При этом они использовали довольно сложные техники. Шимпанзе лизали раны, прикладывали к ним жеваные листья, а также вытирали ими половые органы для гигиены. Некоторые растения, использованные обезьянами, действительно применяются в человеческой медицине в качестве противовоспалительных и заживляющих.

По мнению ученых, шимпанзе способны сопереживать, распознать боль сородичей и партнеров и стараются облегчить их страдания. Исследования продолжаются. Пока непонятно, в каких условиях проявляется такое поведение и насколько оно распространено.

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