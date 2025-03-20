Лауреатов премии «Хрустальная Турандот» наградят 23 июня

Основатель и президент московской театральной премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький в ходе пресс-конференции сообщил, что церемония вручения наград запланирована на 23 июня 2025 года.

Он подчеркнул, что церемония награждения пройдет по согласованию с музеем-заповедником «Архангельское». В этом замечательном месте мероприятие проведет актриса Лиза Арзамасова.

«Я вам открою небольшую тайну, в прошлом году она вела церемонию будучи на 8 месяце беременности. Получается, что ее ребенок выходил на сцену будучи в чреве», — сказал журналистам Беленький.

Церемония открытия состоится 15 июня. Отмечается, что в мероприятии примут участие народные артисты РФ Виктор Раков и Герард Васильев, а также заслуженный артист РФ Александр Олешко.