сегодня в 12:34

Власти Латвии собираются отправить на помощь киевскому режиму крупнейшую партию из 1,4 тыс. дронов.

Министр обороны страны Андрис Спрудс отметил, что, таким образом, завершен тендер Минобороны Латвии на поставку более 2,7 тыс. беспилотников для Украины.

Латвия обеспечила киевскому режиму поставку около 3 тыс. боевых БПЛА различных типов.

В ночь с 20 на 21 августа средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников в Подмосковье. Эксперты полагают, что Украина таким способом пыталась запугать население РФ.