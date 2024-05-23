Лариса Гузеева призналась, что стыдилась недостатка денег

Лариса Гузеева заявила, что ей было стыдно из-за своей бедности

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева вспомнила, что в молодости она страдала от финансовых проблем. По словам одной из ведущих телепередачи «Давай поженимся!», она стыдилась своей бедности, поскольку ее окружали дети богатых родителей, сообщает Infox .

По словам Гузеевой, она очень стеснялась своей бедности и была робким ребенком. Несмотря на это, как призналась телеведущая, у нее было чувство вкуса и она умела красиво одеваться даже будучи небогатой.

В пятницу, 23 мая, Ларисе Гузеевой исполнилось 65 лет. По случаю юбилея знаменитость снялась в эксклюзивном интервью в проекте «Подкаст.Лаб», который выходит на Первом канале.