Лариса Гузеева призналась, что стыдилась недостатка денег
Лариса Гузеева заявила, что ей было стыдно из-за своей бедности
Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева вспомнила, что в молодости она страдала от финансовых проблем. По словам одной из ведущих телепередачи «Давай поженимся!», она стыдилась своей бедности, поскольку ее окружали дети богатых родителей, сообщает Infox.
По словам Гузеевой, она очень стеснялась своей бедности и была робким ребенком. Несмотря на это, как призналась телеведущая, у нее было чувство вкуса и она умела красиво одеваться даже будучи небогатой.
В пятницу, 23 мая, Ларисе Гузеевой исполнилось 65 лет. По случаю юбилея знаменитость снялась в эксклюзивном интервью в проекте «Подкаст.Лаб», который выходит на Первом канале.