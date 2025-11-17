Лариса Долина выступит в суде в качестве потерпевшей по делу о хищении

Певица Лариса Долина выступит в суде в качестве потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой, сообщает РЕН ТВ .

По информации следственных органов, Лариса Долина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о крупном мошенничестве. Певица уже получила статус потерпевшей и готовится дать показания в суде посредством видео-конференц-связи.

По версии следствия, с апреля по июль 2024 года группа злоумышленников похитила у артистки более 175 миллионов рублей денежных средств, а также лишила ее права собственности на элитную квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью свыше 138 миллионов рублей.

Общий ущерб, включая банковские комиссии и расходы на оформление сделки, превысил 317 миллионов рублей.