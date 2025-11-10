Ларисе Долиной угрожали убийством, возбуждено уголовное дело

Певица Лариса Долина обращалась к правоохранителям с просьбой отреагировать на угрозы убийством, которые поступали ей и ее представительнице. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС .

Угрозы связаны с расследованием дела о мошенничестве с квартирой артистки, заявила адвокат Долиной в Балашихинском городском суде Московской области. Злоумышленники требовали, чтобы певица забрала заявление из полиции.

На фоне этого артистка обращалась за госзащитой. Было возбуждено уголовное дело об угрозах. Сейчас оно приостановлено, так как подозреваемые не установлены.

Ранее артистка под влиянием мошенников продала квартиру, а деньги перевела злоумышленникам. Затем она отдала им другие средства со своих счетов. Общая сумма ущерба составила около 317 млн рублей. На скамье подсудимых оказались четверо фигурантов.

В понедельник суд приступил к слушанию уголовного дела о мошенничестве с квартирой Долиной. Адвокат артистки просит, чтобы судебный процесс прошел в закрытом режиме.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.