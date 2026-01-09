Лариса Долина снова не передала ключи Полине Лурье от квартиры в Хамовниках

«Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры», — заявила адвокат новой владелицы Светлана Свириденко.

Юрист добавила, что у пришедшего на встречу представителя певицы не было на это полномочий. Для передачи ключей достаточно доверенности, «но полномочия должны быть прописаны».

Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Затем Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег, после чего обратилась за помощью в Верховный суд РФ. Тот встал на ее сторону и оставил квартиру за ней. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить Долину.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.