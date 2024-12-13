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Лариса Долина появилась в необычном наряде на «Золотом граммофоне»

69-летняя Лариса Долина сразила поклонников своим необычным нарядом, который она надела на церемонию вручения премии «Золотой граммофон», сообщает Леди Mail.ru .

12 декабря на сцене «ВТБ Арены» в Москве состоялась XXIX церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». На мероприятии блистали многие звезды, среди них и Лариса Долина.

Звезда выбрала в качестве наряда на церемонию облегающее черное платье, украшенное узором из пайеток. Также певица надела необычный головной убор и массивные серьги с крупными камнями.

Поклонников восхитила точеная фигура Ларисы Александровны. Исполнительница также стала лауреатом премии.

Также на мероприятии присутствовали певица Алсу, сразившая всех своим нарядом в виде изумрудного платья с пышными рукавами, Сергей Лазарев, Анна Семенович Стас Пьеха и т. д.

Ранее в Москве задержали еще одного подозреваемого в участии в афере с квартирой Долиной. Певица перевела ему 10 млн руб. по указанию мошенников.