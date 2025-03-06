Ланьков готов понести наказание за сотрудничество с нежелательной организацией

Профессор Ланьков о возможном штрафе: я говорю со всеми, кто меня не цензурирует

Кореевед отметил, что оплатит штраф, если суд установит факт нарушения.

Ланьков добавил, что ему неизвестны точные причины дела, однако он почти уверен, что поводом послужили его интервью или статьи, опубликованные в изданиях, признанных нежелательными.

«Я вообще говорю со всеми, кто меня не цензурирует, от „Дождя“* до „Царьграда“, так что… Оспаривать не буду, если формально нарушение имело место, то заплачу штраф. Переживаю ли? Ну, неприятно, что есть такие ограничения, которые мне кажутся неразумными, но „переживать“ — сильное слишком выражение», — поделился профессор.

Информация о том, что он подозревается в сотрудничестве с нежелательной организацией, была опубликована РБК. Издание обнаружило в базе Савеловского районного суда карточку, где фигурирует Ланьков А. Н., и там подтвердили, что речь идет именно об Андрее Николаевиче Ланькове. В соответствии со ст. 20.33 КоАП РФ корееведу грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Рассмотрение дела запланировано на 10 апреля.

* Признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией.