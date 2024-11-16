Lancet: у 75% американцев обнаружили избыточный вес

сегодня в 06:32

В США от ожирения страдает три четверти населения

В США от ожирения и избыточного веса страдает три четверти населения страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинский журнал Lancet.

Количество людей с лишним весом в США увеличилось на четверть на последние 34 года.

В 1990 году доля американцев с ожирением или избыточным весом не превышала 50%.

К 2050 году только каждый пятый сохранит фигуру, если госполитика США в сфере здоровья и питания не будет усовершенствована, указано в публикации.

Ранее ученые связали повышение налога на газировку и уменьшение количества излишне полных людей в России.