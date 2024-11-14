От диабета и ожирения: диетолог прокомментировала повышение налога на газировку

Директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила, что повышение налога на газировку в России способствует уменьшению распространения сахарного диабета и ожирения, сообщает Общественная Служба Новостей .

«В газировке ведь есть еще другой скрытый вред. Это фосфорсодержащая ортофосфорная кислота, которая со временем у подростков, и особенно у маленьких детей влияет на вымывание кальция», — также отметила доктор.

По ее словам, этот продукт может провоцировать проблемы с ростом костей.

С 1 июля 2023 года в РФ введен налог на безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подсластителей размером 7 рублей за литр. Речь идет в первую очередь о сладких газированных напитках, количество углеводов в которых превышает 5 грамм на 100 миллилитров.