«Лана Дель Рей вышла замуж за урода»: психолог объяснил, почему так произошло

Выбор 39-летней певицы Ланы Дель Рей, которая тайно вышла замуж за 56-летнего охотника на аллигаторов Джереми Дюфрена, разочаровал поклонников. Врач-психотерапевт, психолог Евгений Фомин считает, что в первую очередь объяснением такого выбора является любовь, сообщает «Вечерняя Москва».

Фанаты артистки считают, что она достойна большего. Ее избранника они называют «скуфом» и «уродом». Но, судя по всему, их мнение не мешает счастью певицы.

Как отметил психолог, у женщины при выборе партнера может быть и перенос на отцовскую фигуру.

«Для нее не закрыта какая-то история, например, она получала от папы недостаточно внимания, хотя всю жизнь пыталась этого добиться. В такой ситуации, с такой детской травмой недолюбленного ребенка женщина видит во взрослом мужчине своего папу и пытается через него реализовать потребности», — сказал Фомин.

По его словам, в таких отношениях мужчина любит и носит на руках жену, дарит ей подарки — делает все, что, по мнению женщины, должен был делать отец. Еще она может искать в разнице в возрасте, внешности, голосе, запахе, поведении избранника что-то, что будет напоминать о родителе.

Как уточнил психолог Артемий Сибирский, для многих мужчин красота не является чем-то важным в жизни. В таком случае делающие выбор женщины смотрят на внутренние качества партнера, которые важнее внешних: ответственность, психологическая и эмоциональная зрелость и т. д.