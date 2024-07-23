Лаборатории «Технополиса Москва» за год зарегистрировали около 70 инноваций

Научно-исследовательской и технико-внедренческой деятельностью занимается каждый второй резидент особой экономической зоны «Технополис Москва». В течение прошлого года эти высокотехнологичные производства зарегистрировали порядка 70 инноваций, среди которых — технологии и изобретения, созданные в передовых лабораториях, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал в своем Telegram-канале, что промышленные технопарки помогают развивать научно-технический потенциал города.

По словам Анатолия Гарбузова, один из наиболее крупных центров интегральной фотоники открыли на базе резидента Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ), выпускающего микросистемную технику и микроэлектронику.

«На сегодня он укомплектован тридцатью единицами измерительного оборудования последнего поколения, специально спроектированного под производственные задачи предприятия. В проект было инвестировано свыше 300 млн рублей собственных средств компании. Фотонные технологии — это электроника будущего, которая обеспечит принципиально иное качество жизни людей», — сказал Гарбузов.

Он добавил, что данная отрасль хай-тека перспективна, поскольку только развивается в мире, и занять в ней лидерские позиции важно.

Ведущие отечественные специалисты сферы фотоники работают в компании ЗНТЦ. Раньше таких специалистов в России почти не готовили. На предприятии трудятся выпускники МИФИ, МАДИ, МФТИ, МИЭТ, ВШЭ и МГУ. Ключевой в настоящее время проект центра — серийное производство первого российского мультиплексора, который представляет собой современное телекоммуникационное устройство, способное обеспечивать высокую производительность оптоволоконной связи.

Отечественный мультиплексор резидент создал на собственной компонентной базе, включая фотонные интегральные схемы. За счет этого в оптоволоконном интернете передача данных производится в 100 раз быстрее. Благодаря производственным мощностям компании можно выпускать порядка 5 тыс. фотонных устройств каждый год.

В мае 2024 года аккредитацию на испытания авиационной техники и авионики получила производственная лаборатория другого резидента ОЭЗ «Технополис Москва» — компании «ГЦМО ЭМС». В лаборатории будут тестировать бортовую аппаратуру гражданских самолетов, в том числе и по параметрам электромагнитной совместимости, которые являются важным этапом при производстве любой техники. Требования к таким параметрам жестко регламентированы госстандартом и обязательны. Не соответствующие им электронные устройства не допускают к использованию, поскольку они могут вызвать помехи и аварии.

Разработкой и тестированием радиочастотных меток, хранящих уникальную информацию о носителе, занимается резидент ОЭЗ — RFID-лаборатория компании «Микрон». В течение 15 лет работы на базе лаборатории создали свыше 200 различных RFID-решений по маркировке изделий, включая радиоэлектронную продукцию и объекты городской среды.