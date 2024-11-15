Квартиру нижегородского художника «Синий Карандаш» обыскали

В ходе обыска у художника изъяли средства связи и соответствующую литературу

Обыск прошел в квартире у нижегородского художника Александра Курицына, более известного под псевдонимом «Синий Карандаш», сообщает pravda-nn.ru .

Он трудится в Арсенале Нижегородского кремля и активно путешествует, оставляя лаконичные записи, выполненные узнаваемым синим карандашом.

На протяжении нескольких лет Курицын создавал образ бесстрашного художника, которому позволено все. По всей видимости, ФСБ и МВД начали подозревать его в причастности к деятельности, которая может быть связана с различными антироссийскими структурами.

Во время обыска у художника были изъяты его средства связи и соответствующая литература.

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