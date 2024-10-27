«Квадратноголового человечка» Цоя продали за 8 млн рублей

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Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за 8 млн рублей

Рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Квадратноголовый человечек» продали на аукционе за 8 млн рублей, сообщает РБК .

Рисунок выполнен фломастерами, его начальная цена составила 15 тыс. евро, пишет издание со ссылкой на пресс-службу аукциона современного искусства VLADEY.

При торгах в Москве сумма выросла в пять раз и достигла восьми миллионов рублей, включая комиссионный сбор.

В 2017 году рисунок музыканта ушел с аукциона «Литфонда» за 250 тыс. рублей, указано в публикации.

Ранее на платформе «Авито» продавали постер группы «Кино» за подписью Цоя, его гитару и автограф.