Уникальные предметы, связанные с Виктором Цоем, теперь продаются на «Авито»
На «Авито» продается постер группы «Кино» за 3,8 млн руб
Фото - © РИА Новости, Алексей Майшев
На платформе «Авито» появились интересные предложения по продаже уникальных предметов, связанных с легендарным рок-музыкантом Виктором Цоем, сообщает газета «Петербургский дневник».
Наибольшая цена установлена за постер группы «Кино», который был подписан самим Цоем в 1989 году. Продавец ожидает за него 3,8 миллиона рублей.
Также выставлена на продажу классическая гитара 1989 года с автографом музыканта, цена которой составляет 1,5 миллиона рублей. Продавец утверждает, что на этой гитаре Цой играл в общежитии архитектурного института.
Кроме того, предлагается автограф Виктора Цоя на бланке концертной площадки, сделанный 8 мая 1990 года, стоимость которого составляет 90 тысяч рублей.