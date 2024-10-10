Уникальные предметы, связанные с Виктором Цоем, теперь продаются на «Авито»

На платформе «Авито» появились интересные предложения по продаже уникальных предметов, связанных с легендарным рок-музыкантом Виктором Цоем, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Наибольшая цена установлена за постер группы «Кино», который был подписан самим Цоем в 1989 году. Продавец ожидает за него 3,8 миллиона рублей.

Также выставлена на продажу классическая гитара 1989 года с автографом музыканта, цена которой составляет 1,5 миллиона рублей. Продавец утверждает, что на этой гитаре Цой играл в общежитии архитектурного института.

Кроме того, предлагается автограф Виктора Цоя на бланке концертной площадки, сделанный 8 мая 1990 года, стоимость которого составляет 90 тысяч рублей.