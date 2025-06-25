Кузбасских школьников будут учить обращению с беспилотниками

Для кузбасских восьмиклассников будут проводить уроки по БПЛА

В кузбасских школах для учеников 8-х и 9-х классов организуют занятия, посвященные беспилотникам, сообщает Сiбдепо .

В России впервые создано учебное пособие «Беспилотные летательные аппараты», которое станет частью учебной программы для школьников Кузбасса, уточнили в министерстве образования Кемеровской области.

Данное пособие получило статус учебника и включено в федеральный перечень. С начала учебного года 2025/26 оно будет интегрировано в федеральную образовательную программу «Труд (технология)» — модуль «Робототехника». Вести занятия будут учителя технологии или труда.

В Институте развития образования Кузбасса на 2025/26 учебный год запланированы курсы повышения квалификации по направлениям: ДПП ПК «Теория и методика преподавания учебного предмета „Труд (технология)“ в условиях внесения изменений в ФООП ООО», очно-заочные (продолжительностью 72 часа) — в сентябре 2025 года; ДПП ПК «Теория и методика преподавания учебного предмета „Труд (технология)“ в условиях внесения изменений в ФООП ООО», очные (рассчитанные на 120 часов) — в апреле 2026 года.