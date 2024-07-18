Кузбасс ждет погода как в Мексике, но с дождями

В Кемеровской области в конце этой недели ожидается жаркая тропическая погода с грозами и ливнями. В пятницу, 19 июля, синоптики прогнозируют 23-28 градусов тепла днем и плюс 14-19 градусов ночью, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр.

Пятничным утром по всему Кузбассу обещают туман, ветер с порывами до 18 м/c и переменную облачность. Местами могут пройти град и грозы.

В субботу, 20 июля синоптики прогнозируют такую же теплую ночь. Днем ожидается до плюс 29 градусов по Цельсию, переменная облачность, а также небольшие дожди и грозы.

Жара уйдет в воскресенье, 27 июля. В последний выходной будет уже немного прохладнее, а местами ожидается усиленный ветер с порывами до 18 м/с.

В свою очередь в Подмосковье в пятницу и выходные ожидаются дожди, местами сильный ливень с грозой. Ведущий специалист информпортала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что порывы ветра в регионе могут достигать 12-17 м/c. Жителям рекомендовали быть внимательными при нахождении на улице в непогоду, а при чрезвычайных ситуациях звонить по единому номеру 112.