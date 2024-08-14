сегодня в 17:25

«РВ»: морпехи ВС РФ уничтожают технику и боевиков ВСУ в Курской области

Военнослужащие 810-й отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота РФ сжигают боевые бронемашины и уничтожают уничтожают военнослужащих ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах видно, как на дороге стоят подбитые и сгоревшие бронемашины противника, а также тела погибших украинских военнослужащих.

«Основной план Киева по быстрому прорыву войск вглубь российской территории провалился», — говорится в сообщении.

Российские военнослужащие продолжают уничтожать резервы украинских сил, которые Киев длительное время собирал для вторжения в Курскую область.

Накануне морпехи 810 бригады ВС РФ уничтожили два бронеавтомобиля НАТО и затрофеили американский тяжелый бронеавтомобиль Cougar в Курской области.