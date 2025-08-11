Кураторы разочарованы: у оппозиционных СМИ резко сократилось финансирование

Предприниматель Андрей Матус заявил, что зарубежные кураторы разочарованы в контенте оппозиционных СМИ на русском языке, а аудитория изменила к ним отношение: это подтверждают многочисленные исследования, сообщает RT .

«Интереса к ним нет, потому что уже очевидно стало, что их деятельность ангажирована, это бизнес. Обратите внимание, когда появляется новый проект, он первым делом просит деньги на свержение режима», — сказал эксперт.

По его словам, «Новая газета Европа»*, «Верстка»*, «Агентство»*, «Важные истории»*, «Проект»* получили в 2024 году в среднем в 10 раз меньше пожертвований в криптовалюте.

В России жертвовать на оппозиционные проекты через банковские системы запрещено законом, большинство из них просят о финансировании в блокчейне. Они обещают анонимность и безопасность, но реальной гарантии того, что не будет заведено уголовное дело, нет. Такие действия подпадают под статьи о финансировании экстремизма или госизмене.

* Издания признаны нежелательными организациями на территории РФ.