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Кураторы исполнителей теракта в «Крокусе» указали им следовать на Украину

Четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске получили от своих кураторов указание после теракта следовать на Украину, сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов, пишет ТАСС .

Теракт в зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять из автоматов по людям, а затем подожгли здание. Жертвами нападения стали более 140 человек, пострадали свыше 500.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 22 марта возле стен бывшего концертного зала «Крокус сити холл» открыли мемориал в память о жертвах теракта 2024 года.

«Он (теракт — ред.) унес жизни сотен человек, множество получили ранения. Мои соболезнования всем семьям, родным, близким, кто пережил горе. Светлая память погибшим», — сказал Воробьев.

Четверых мужчин задержали 23 марта на территории Брянской области. По словам президента РФ Владимира Путина, они хотели спрятаться и ехали по направлению к Украине.

Ранее Московский городской суд продлил арест обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» — Далерджону Мирзоеву*, Саидакраму Рачабализоды*, Шамсидину Фаридуни* и Мухамадсобиру Файзову* до 22 мая.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.