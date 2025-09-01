Купить свежий урожай можно будет на ярмарках по всему Подмосковью

В сентябре жителей и гостей Подмосковья ждет новый сезон ярмарок. На площадках региона развернутся торговые ряды с продукцией фермеров и производителей из разных уголков России. Покупателям предложат свежие овощи и фрукты нового урожая, ягоды, мясо и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, товары народных промыслов и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В первый месяц осени в регионе проведут 178 ярмарок. Более сотни торговых площадок будут организованы под брендом «Товары регионов России». Также жителей ждут «Дары Подмосковья» и ярмарки, приуроченные к сбору урожая и посвященные Дню работника сельского хозяйства.

В Богородском округе в Старой Купавне пройдет «Подмосковная осень» (19–21 сентября) и «Золотая осень» (22–28 сентября). В Электроуглях с 15 по 21 сентября жителей ждут «Товары регионов России». В городском округе Щелково с 26 по 28 сентября пройдет ярмарка «День работника сельского хозяйства», посвященная труду фермеров и аграриев.

Осень — это время сбора урожая, и ярмарки становятся важной площадкой, где жители могут приобрести качественные продукты напрямую от производителей. Для фермеров это возможность представить свой товар широкой аудитории, а для покупателей — найти все необходимое к столу и для домашних заготовок.

С полным графиком проведения и часами работы ярмарок можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.