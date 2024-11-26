«Культурный шок»: британские военные замерзли при минус 15 в Лапландии

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Британские военные были шокированы «арктическим холодом» при минус 15 градусах на учениях НАТО в Финляндии, сообщает газета «Известия» .

Учения НАТО проходят в финской области Лапландия. При минус 15 градусах британские военные заявили, что испытали " экстремальные арктические нагрузки».

«Для многих наших сотрудников пребывание здесь, в таких испытательных условиях, стало настоящим культурным шоком», — заявил представитель армии Великобритании майор Дэвид Мортимер

Маневры альянса Lightning Strike 24 проходят в 100 километрах от границы с РФ на одном из самых больших армейских полигонов в ЕС.