Кулинар поделился рецептами холодных супов в жару

Гастрономический обозреватель и ведущий кулинарных программ Антон Аренс рассказал о способах приготовления холодных летних супов — особенно, если окрошка уже успела надоесть. Среди них — свекольник.

Свекольник — традиционное русское блюдо, которое можно сделать из отварной свеклы или ботвы, добавив необходимые ингредиенты: редиску, картофель, свежий огурец и сметану. Этот суп также можно делать на йогурте, кефире или мацони.

Армянский суп спас готовят из пшеницы: ее отваривают и добавляют мацони с чесноком, свежей зеленью и фиолетовым базиликом. Также его можно делать из овса или риса.

Оригинальный рецепт — это вишневый суп, который едят как холодным, так и горячим. Его можно делать с консервированной или свежей вишней. Последнюю лучше проварить или порезать вместе с соком, пробить в блендере и добавить немного взбитых сливок, толченый грецкий орех и веточки мяты.

«А можно прокипятить чуть-чуть, добавить ложечку меда, корицу, гвоздику и вечером, когда уже прохладно, есть его в качестве горячего десерта», — рассказал кулинар в эфире радио Sputnik.