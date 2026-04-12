Куклачев рассказал о психических травмах у кошек

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев поделился наблюдениями о психических травмах, получаемых кошками. По его словам, последствия сильного испуга у этих животных порой оказываются необратимыми, сообщает РИА Новости .

Как отметил артист, в ряде случаев восстановить психологическое состояние питомца не удается, и оно остается неустойчивым. Побороть испуг чрезвычайно трудно, поскольку у кошек происходит внутренний зажим.

«Иногда восстановление бывает невозможным, кошка уже нестабильна. Я понял, что иногда легче новое животное обучить трюку, чем восстанавливать то, которое испугалось. Страх очень сложно пересилить, особенно кошкам, у них внутри происходит зажим. Без зрителя она делает все, но в зале ждет, что произойдет взрыв», — сказал он.

В подобных ситуациях, уточнил Куклачев, кошка отправляется на заслуженный отдых, а ее место в представлении занимает другая артистка. На подготовку новой исполнительницы требуется всего одна-две недели, чтобы она успешно освоила нужный номер.

Юрий Куклачев — народный артист РСФСР (звание присвоено в 1986 году). Лауреат премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994) и Почета (2019), а также медалью «За доблестный труд» (2007). Имеет звание почетного профессора Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).

