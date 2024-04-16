Куклачев признался, почему не уехал из России

Артист цирка и худрук Театра кошек в Москве Юрий Куклачев заявил, что ему непонятна мотивация людей, которые уехали из родной страны. По словам звездного клоуна, в России живут хорошие люди, и он не видит смысла покидать отчизну, сообщает «Вечерняя Москва» .

Куклачев вспомнил, что еще в 1990-м году у него был пятилетний «контракт с Лас-Вегасом». По признанию циркача, еще в 90-е годы он мог остаться в США, однако решил вернуться в Россию.

«В тот же год мне помогли организовать свой собственный Театр кошек в Москве», — вспомнил Юрий Куклачев.

Артист также рассказал об истории из 1993 года, когда из-за денежной реформы мясо одним днем подорожало на несколько сотен рублей. По словам Куклачева, тогда он вышел к зрителям и сообщил, что из-за подорожания продукта ему нечем кормить кошек. После этого, как отметил известный клоун, собравшаяся на представлении публика дала ему деньги на корм для питомцев.

«В России хорошие люди. Зачем мне за границу?» — констатировал Куклачев.

Ранее Юрия Куклачева госпитализировали с инфарктом во время празднования его 75-летия.