Кубики пресса и элегантный хвост: на Ozon продают эротический костюм волка

Клиентам предлагают приобрести необычный товар. Это полноценный комбинезон, надев который мужчина будто покрывается шерстью. При этом все достоинства фигуры отлично просматриваются в таком одеянии.

Дизайнеры позаботились и о тех, кто не может удивить возлюбленную кубиками на животе. Они попросту нарисовали мышцы, а сзади пришили элегантный хвост. Цена такого удовольствия — чуть более 2 тыс. рублей.

Ранее правоохранительные органы нашли мошенников, переодетых в костюмы животных, которые вымогали деньги за фото у прохожих на улицах Новокузнецка. Они были одеты в наряды жирафа и коня.