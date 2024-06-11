«Кто нас разлучит?»: онкобольная Кейт Миддлтон трогательно обратилась к гвардейцам

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обратилась к своим подданным в письме, которое обнародовал Ирландский гвардейский полк в соцсетях. Представительница королевской семьи извинилась за то, что вынуждена отсутствовать на репетиции парада по случаю дня рождения Карла III, сообщает Life.ru .

Миддлтон является полковником Ирландского гвардейского полка. С недавнего времени принцесса борется с онкологической болезнью и проходит химиотерапию, из-за чего редко появляется на публике.

«Быть вашим полковником остается для меня честью, и мне очень жаль, что я не могу отдать честь на смотре полковника в этом году», — сказала Кейт Миддлтон.

Свое заявление принцесса завершила латинским девизом quis separabit — он заимствован из Библии и связан с армией Соединенного Королевства в Ирландии. Фразу можно интерпретировать как «кто нас разлучит?».