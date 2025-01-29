Ксенофобия, буллинг, депортация: кореянка призналась, каково ей жить в России

Журналист Мария Пати рассказала о своей семье. Их история неразрывно связана с депортацией корейцев с Дальнего Востока в 1937 году. Девушка рассказала, как ей сейчас живется в России, сообщает MK.Ru .

Ее прадедушка вместе с семьей был насильно переселен в Казахстан, в Кызылорду, где они нашли приют у доброй казахской семьи. Со временем они освоились на новом месте, прадедушка стал учителем, прививая детям ценность усердного труда. Смена климата и жизни в многонациональном обществе повлияли на менталитет корейцев, которые были вынуждены адаптироваться к новым условиям. Несмотря на трудности, прадедушка и его потомки смогли добиться успеха. Дедушка Марии получил образование в Москве и стал кандидатом исторических наук.

В советское время он не сталкивался с проявлениями ксенофобии, чего нельзя сказать о Марии, которую в школе дразнили из-за необычной внешности. В эти моменты она вспоминала наставления дедушки о трудолюбии, настойчивости, уважении к старшим и стремлении к образованию. Единственное, что ее до сих пор задевает — это шутки про употребление собачьего мяса в пищу, которые она воспринимает болезненно. Она подчеркнула, что древние корейцы действительно выращивали собак как скот, но эта практика постепенно уходит в прошлое, и в Южной Корее уже введен запрет на употребление собак в пищу.

Мария также отметила, что на улицах Москвы ее не всегда узнают как кореянку, но выходцы из Средней Азии часто принимают ее за свою. Она рассказала о том, что корейцы в Москве в основном живут в Юго-Западном округе, а также в районах у верхней части зеленой и нижней части оранжевой веток метро.

Несмотря на смешение культур, семья Марии продолжает соблюдать корейские традиции, следуя девизу: «берегите традиции, и они сберегут вас». Например, в присутствии старших не принято сидеть с голыми ступнями. Также в корейской культуре сморкание за столом считается неприличным, а прихлебывание чая и похвала еде — выражением благодарности. Подзывать людей нужно ладонью вниз, а уважение к старшим выражается поклонами и подачей предметов двумя руками.

Важными событиями в их жизни считаются три стола: годовасие, свадьба и 60-летие. Корейский Новый год — Соллаль — отмечают семейными застольями с традиционными блюдами и игрой в ют. Деньги — лучший подарок, особенно для старших. Семьи собираются за низкими столами, где все сидят на одном уровне.

Девушка отметила, что корейская кухня в России изменилась, появились новые блюда, например, морковча, но острота остается неизменной. Также она добавила, что чтит важность корейских традиций и называет свою семью «разноцветным ковром».