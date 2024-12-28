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Ксения Собчак с сыном приняли участие в акции «Елка желаний» в Подмосковье

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вместе с сыном Платоном приехали в Детский клинический центр им. Рошаля в Красногорске, где исполнили мечту юной пациентки в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний».

«Понимаешь, что в таких больницах за своих детей не страшно. Поразилась, как все устроено, насколько все многопрофильно и какие герои-врачи под руководством главного врача Татьяны Шаповаленко спасают самых маленьких», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что с момента открытия центра, которое состоялось в августе текущего года, он уже принял свыше 52 тыс. детей. Медучреждение оборудовано новейшим оборудованием, которое позволяет проводить самые сложные операции.

По словам телеведущей, также в центре Рошаля проводят телемедицинские консультации. В консультативно-диагностическом центре прием ведут врачи по 21 специальности.

Собчак добавила, что новогоднюю акцию для юных пациентов Детского клинического центра им. Рошаля организовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Одна из пациенток написала журналистке письмо и ее желание будет исполнено.

Ранее к традиционной новогодней акции «Елка желаний» присоединился губернатор Андрей Воробьев. Глава Подмосковья исполнит желания четверых детей из Московской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).