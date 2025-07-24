Ксения Мишонова поддержала введение законодательных ограничений для питбайков

Ранее подмосковное отделение «Единой России» провело круглый стол по вопросу регулирования езды на питбайках.

Мишонова высказала мнение, что эту сферу обязательно нужно законодательно урегулировать и приравнять питбайки к транспортным средствам.

«По нашей статистике, в которой учтены электровелосипеды, самокаты, мопеды, мотоциклы, скутеры и квадроциклы — все, чем пользуются дети, за два квартала этого года — 6 погибших, 73 случая с травмами. Надо регистрировать все, что ездит. Нужно пересмотреть нормы и внести эти средства как транспортные. Тогда они будут продаваться по паспорту. Должны быть ограничения: кто выезжает на проезжую часть, обязан сдать ПДД и получить права», — рассказала Ксения Мишонова.

Для урегулирования данной сферы, по словам депутата от партии«Единая Россия» Александра Толмачева, подготовлен законопроект, которым предлагается, что питбайки и мотоциклы с механическим двигателем можно будет купить только при наличии водительских прав категории «А» или если человек занимается мотоспортом в официальной организации. Кроме этого, проект закона предусматривает запрет на использование устройств, оборудованных механическим двигателем (не являющихся транспортными средствами), на дорогах.