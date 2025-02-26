КС: в России гарантировано право не быть приговоренным к смертной казни

В РФ существуют устойчивые гарантии права не быть приговоренным к смертной казни. Позиция Конституционного суда (КС) по этому вопросу прежняя, сообщает РИА Новости .

В пресс-службе КС отметили, что право не быть подвергнутым высшей мере наказания распространяется на все регионы страны. Оно обязательно для всех органов госвласти и органов местного самоуправления. Также это касается предприятий, учреждений, должностных и гражданских лиц.

Подчеркивается, что возвращение смертной казни возможно только после принятий новой Конституции. В данный момент позиция КС по этому вопросу остается прежней — в РФ четко закреплено право не быть приговоренным к смертной казни.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также подтвердил, что при нынешней Конституции вернуть в России высшую меру наказания невозможно.