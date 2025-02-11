КС сохранил право зачатых после смерти отца детей на страховую пенсию

Конституционный суд (КС) признал, что дети, зачатые после смерти отца, имеют право на страховую пенсию. Таким образом, КС считает, что законодательство нужно пересмотреть, сообщает РБК .

КС назвал не соответствующими Конституции положения ст. 10 ФЗ «О страховых пенсиях». Причина в том, что они не предусматривают, что дети, рожденные после искусственного оплодотворения от умершего до процедуры отца, имеют право на страховую пенсию.

Решение по данному вопросу озвучил во вторник председатель суда Валерий Зорькин. По его словам, КС гарантировал таким детям право на пенсию по потере кормильца.

Данная тема была поднята после обращения жительницы Санкт-Петербурга Марии Щ. Женщина прошла процедуру ЭКО, воспользовавшись репродуктивными клетками умершего супруга, и родила близнецов. Пенсионный орган отказал в выплате страховой пенсии по потере кормильца.

После данного инцидента в октябре прошло заседание КС. В ходе мероприятия представители Совета Федерации и Госдумы выступили за начисление пенсий по потере кормильцам детям, зачатым уже после смерти родителя.

Ранее в Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам, исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента.