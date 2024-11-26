Крыму могут вернуть статус всероссийской здравницы

Эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря рассказал, что в настоящее время на уровне министерства курортов и туризма Республики Крым ведутся переговоры о возможности восстановления Крыма в качестве всероссийской здравницы, сообщает «Крым 24» .

«Крым располагает всеми возможностями для этого, потому что у нас есть уникальные природно-лечебные факторы, грязи, минеральные воды, климат, большие санаторно-курортные кластеры на южном и западном побережьях», — отметил он.

По мнению Бури, все специалисты, курорты и заинтересованные организации постепенно работают над тем, чтобы вернуть Крыму статус всероссийской здравницы.

Он также подчеркнул, что Крыму следует более активно продвигать свои достоинства, рассказывая о возможностях и перспективах.

Между тем недавно в Крыму открыли Аллею памяти в честь погибших на СВО солдат 61-й бригады морской пехоты Северного флота.