В Крыму появилась Аллея памяти погибшим морпехам Северного флота

сегодня в 18:05

В Крыму в честь погибших на СВО бойцов высадили 200 саженцев голубых елей

В селе Яркое Джанкойского района Крыма была открыта Аллея памяти в честь солдат 61-й бригады морской пехоты Северного флота, которые погибли во время специальной военной операции, сообщает «Крым 24» .

Бойцы базировались в Херсонской области. В парке было высажено более 200 саженцев голубых елей в их честь.

Саженцы доставили из Архангельска, в течение месяца планируется привезти еще 400.

В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов, волонтеры, а также представители местной власти — главы городов и районов.

Среди тех, кто принимал участие в высадке саженцев, были также жители села, которые на протяжении трех лет оказывают помощь фронту.