Крымское отделение Союза журналистов России поддерживает меры Роскомнадзора о частичном ограничении работы иностранных мессенджеров, в том числе Telegram, для противодействия мошенникам и обеспечения национальной безопасности, сообщает «Крым 24» .

«Мы понимаем, что для многих граждан эти платформы стали привычным инструментом общения, однако безопасность общества и защита от преступных схем должны быть приоритетом. Отмечаются участившиеся случаи телефонного мошенничества», — заявил председатель Крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых.

По его мнению, такая мера необходима для обеспечения антитеррористической безопасности в стране. Также Крым особенно заинтересован в защите информационного пространства и надеется, что ограничения помогут снизить количество киберугроз без существенного ущерба для граждан.

Более того, Крымский союз журналистов придает важное значение развитию отечественных аналогов. Они должны предлагать пользователям достойный функционал и безопасность. А российские разработчики уже показывают хорошие результаты.