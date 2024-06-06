Крымских лис начали прививать от бешенства

В Крыму лисам начали ставить прививки от бешенства. В 2024 году популяция рыжих хищников на полуострове ощутимо увеличилась, сообщает «Крым 24» .

Профилактические мероприятия проводятся как со взрослыми лисами, так и с детенышами. Для поимок и последующей вакцинации животных ветеринары используют специальные ловушки, в которые кладут натуральные лакомства.

Между тем, в Московской области возросла популяция краснокнижных ремезов. Эти птицы уметь строить необычные гнезда из растительного пуха. В весеннее время ремезы прилетают в Подмосковье на гнездовье, рассказывали орнитологи.

Обыкновенный ремез имеет непримечательный внешний вид без хохолка на голове и яркого оперения. Однако эти птицы, по словам экспертов, являются хорошими строителями.

