Крымских лис начали прививать от бешенства
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В Крыму лисам начали ставить прививки от бешенства. В 2024 году популяция рыжих хищников на полуострове ощутимо увеличилась, сообщает «Крым 24».
Профилактические мероприятия проводятся как со взрослыми лисами, так и с детенышами. Для поимок и последующей вакцинации животных ветеринары используют специальные ловушки, в которые кладут натуральные лакомства.
Между тем, в Московской области возросла популяция краснокнижных ремезов. Эти птицы уметь строить необычные гнезда из растительного пуха. В весеннее время ремезы прилетают в Подмосковье на гнездовье, рассказывали орнитологи.
Обыкновенный ремез имеет непримечательный внешний вид без хохолка на голове и яркого оперения. Однако эти птицы, по словам экспертов, являются хорошими строителями.