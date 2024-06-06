Орнитологи не первый год отмечают в регионе все большее количество гнезд ремезов — перелетных птиц, занесенных в Красную книгу Московской области, умеющих строить очень необычные гнезда из растительного пуха. Специалисты находят гнезда пернатых в ранее не обжитых ими биотопах, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Обыкновенный ремез — перелетная птица, прилетающая к нам на гнездовье из южных стран весной. Эта птичка является искусным мастером, умеющим строить очень необычное гнездо в виде сумки из растительного пуха, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Птица занесена в Красную книгу Московской области, как вид в силу естественных причин увеличивший численность и заселивший новые территории. Очень радует тот факт, что эти пернатые заселяют новые, раннее не обжитые территории, и выводят свое потомство в нашем регионе».

По словам орнитологов, на увеличение гнездовых популяций обыкновенного ремеза повлияли благоприятные условия для размножения пернатых. А именно большое количество кормовых объектов, материала для постройки гнезд и подходящих мест для выведения потомства.

Обыкновенный ремез не выделяется своим внешним видом, у него нет яркого оперения или хохолка на голове, однако эта птица является искусным строителем. В отличие от других пернатых при постройке своего гнезда ремез использует растительный пух (рогоза), а не веточки или стебли растений и создает уникальные свисающие с деревьев гнезда в виде сумок. Обычно в таком мягком жилище самка откладывает от 5 до 8 яиц, из которых через две недели появляются птенцы.

«Мы радуемся, когда узнаем от специалистов о том, что популяция какого-либо краснокнижного растения или животного в нашем регионе увеличивается. Это свидетельствует о благоприятных условиях для существования и размножения редких представителей флоры или фауны, а значит наша работа направлении их охраны не напрасна и приносит свои плоды», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.