Крымчане активно принимают участие в ежегодном конкурсе «Семейный очаг»

сегодня в 12:29

Методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр», заслуженный учитель Республики Крым Елена Селезнева рассказала, что жители Крыма активно принимают участие в ежегодном региональном конкурсе семейных ценностей «Семейный очаг», сообщает «Крым 24» .

«„Семейный очаг“ — это конкурс семейных команд, включающий несколько этапов. Во время мероприятия участники представляют визитку своей семьи, демонстрируют знания основ православия, а также отвечают на вопросы об истории и культуре института семьи», — заявила она.

По словам Селезневой, ежегодно почти все муниципалитеты Крыма подают заявки для участия.

В прошлом сезоне в финале соревновались участники из Ялты, Симферополя и Белогорска.